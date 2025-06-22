Практика судов
  1. В Украине

Украинцам напомнили, какие виды выплат предусмотрены в случае временной утраты трудоспособности

13:28, 22 июня 2025
Законом Украины о общеобязательном государственном социальном страховании предусмотрен ряд выплат в связи с временной утратой трудоспособности.
Украинцам напомнили, какие виды выплат предусмотрены в случае временной утраты трудоспособности
Фото: pexels
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие виды выплат в настоящее время предусмотрены в Украине в случае временной утраты трудоспособности.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие выплаты в связи с временной утратой трудоспособности:

  • помощь по временной нетрудоспособности, или обычные «больничные»;
  • помощь по беременности и родам, или «декретные» (составляет 126 календарных дней);
  • помощь на погребение застрахованного лица допенсионного возраста или члена семьи, который находился на его содержании.

Процесс выплаты помощи в связи с временной утратой трудоспособности максимально упрощен и удобен для страхователей и застрахованных лиц. Всю информацию, необходимую для расчета выплаты, работодатель может узнать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и дистанционно подать заявление-расчет на ее финансирование.

Выплата застрахованному лицу осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

Отбор нового главы АРМА будет проходить с участием международных экспертов – Рада приняла закон

Закон предусматривает проведение аудита АРМА, новый порядок назначения главы Нацагентства при участии международных партнеров, а также повышение окладов в АРМА.

Компенсация потери части доходов военнослужащему в связи с нарушением сроков выплаты дополнительного вознаграждения – Верховный Суд рассмотрел образцовое дело

Верховный Суд в образцовом деле указал, что нарушение срока выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащего является основанием для начисления и выплаты компенсации потери части доходов.

Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси