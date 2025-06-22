Украинцам напомнили, какие виды выплат предусмотрены в случае временной утраты трудоспособности

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие виды выплат в настоящее время предусмотрены в Украине в случае временной утраты трудоспособности.
Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрены следующие выплаты в связи с временной утратой трудоспособности:
Процесс выплаты помощи в связи с временной утратой трудоспособности максимально упрощен и удобен для страхователей и застрахованных лиц. Всю информацию, необходимую для расчета выплаты, работодатель может узнать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и дистанционно подать заявление-расчет на ее финансирование.
Выплата застрахованному лицу осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления.
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