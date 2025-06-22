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Работодателям напомнили, в какой срок нужно сообщить о несчастном случае на производстве

07:39, 22 июня 2025
Срок, в течение которого работодатель обязан сообщить о указанном случае, изменен с двух часов до одних суток.
Работодателям напомнили, в какой срок нужно сообщить о несчастном случае на производстве
Фото: dtkt.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, в какой срок работодатель обязан сообщить о несчастном случае или остром профессиональном заболевании на производстве.

На период действия военного положения в стране постановлением Кабинета Министров Украины от 20.01.2023 № 59 были внесены изменения в Порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

В частности, срок, в течение которого работодатель обязан сообщить о указанном случае, изменен с двух часов до одних суток.

Срок давности для расследования несчастных случаев или острых профессиональных заболеваний на производстве составляет 3 года с дня их наступления, а в случае установления факта несчастного случая или острого профессионального заболевания решением суда расследование проводится независимо от даты их наступления (пункт 9 Постановления Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 337).

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Пенсионный фонд

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