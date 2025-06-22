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Роботодавцям нагадали, у який термін треба повідомити про нещасний випадок на виробництві

07:39, 22 червня 2025
З двох годин до однієї доби змінено строк, протягом якого роботодавець зобов’язаний повідомити про зазначений випадок.
Роботодавцям нагадали, у який термін треба повідомити про нещасний випадок на виробництві
Фото: dtkt.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, у який термін роботодавець зобов’язаний повідомити про нещасний випадок або гостре профзахворювання на виробництві.

На період дії воєнного стану в країні постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 59 були внесені зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Зокрема, з двох годин до однієї доби змінено строк, протягом якого роботодавець зобов’язаний повідомити про зазначений випадок.

Строк давності для розслідування нещасних випадків або гострих професійних захворювань на виробництві становить 3 роки з дня їх настання, а у разі встановлення факту нещасного випадку або гострого професійного захворювання рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання (пункт 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337).

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Пенсійний фонд

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