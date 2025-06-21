Пакистан висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року

Пакистанський уряд оцінив внесок Трампа у врегулюванні індійсько-пакистанського конфлікту.

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Уряд Пакистану рекомендував кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року, відзначивши його "сміливе дипломатичне посередництво та ключову роль" у врегулюванні індійсько-пакистанського конфлікту, повідомила пресслужба уряду країни.

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувався", - розповіли в уряді Пакистану.

В Ісламабді вважають, що дії Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця".

Також там додали, що дипломатія президента США під час загострення конфлікту у 2025 році демонструє "його підхід до миротворчості" та надію на подальший внесок США у стабільність у Південній Азії, на Близькому Сході, включно з ситуацією в Газі, та в контексті зростання напруженості з Іраном.

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