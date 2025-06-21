Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году

Пакистанское правительство оценило вклад Трампа в урегулирование индийско-пакистанского конфликта.

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Правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира 2026 года, отметив его "смелое дипломатическое посредничество и ключевую роль" в урегулировании индийско-пакистанского конфликта, сообщила пресс-служба правительства страны.

"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предсказание и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", - рассказали в правительстве Пакистана.

В Исламабде считают, что действия Трампа стали "свидетельством его роли подлинного миротворца".

Также там добавили, что дипломатия президента США во время обострения конфликта в 2025 году демонстрирует "его подход к миротворчеству" и надежду на дальнейший вклад США в стабильность в Южной Азии, на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Газе, и в контексте роста напряженности с Ираном.

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