Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте объяснили, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений

07:20, 22 июня 2025
Государственная регистрация изменений осуществляется на основании заявления о государственной регистрации прав с типом «изменения».
В Минюсте объяснили, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений.

Согласно ч.2 ст.4 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее – Закон), государственная регистрация изменений проводится в следующих случаях:

  • определение долей в праве совместной собственности или изменение размера долей;
  • изменение субъекта управления объектами государственной собственности;
  • изменение правоприобретателя вещного права, производного от права собственности;
  • изменение срока действия вещного права, производного от права собственности;
  • изменение обременителя, лица, в интересах которого установлено обременение, или условий обременения.

Указанный перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.

При этом, во время государственной регистрации соответствующих изменений, дата и время государственной регистрации вещных прав, их обременений в Государственном реестре прав должны оставаться неизменными.

Государственная регистрация изменений осуществляется на основании заявления о государственной регистрации прав (права собственности, иного вещного права, обременения) с типом «изменения».

Общие сроки рассмотрения заявления составляют:

  • 5 рабочих дней — в отношении права собственности и иного вещного права;
  • день регистрации заявления — в отношении обременения (ст.19 Закона).

Законом в ст. 34 предусмотрена уплата административного сбора в размере:

  • 300 грн — за подачу заявления относительно права собственности;
  • 1500 грн — за подачу заявления относительно иного вещного права и обременения.

Возможна также регистрация права собственности и иного вещного права в сокращенные сроки, но в таком случае увеличивается размер административного сбора.

Следует обратить внимание, что изменение идентификационных данных субъекта вещного права, обременения (например, фамилии физического лица или наименования юридического лица) и/или изменение характеристик объекта (например, площади объекта без проведения реконструкции) не влияют на действия лица, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав и их обременений (абз.5 ч.5 ст.12 Закона).

Поэтому оснований для внесения изменений в сведения Государственного реестра прав в таких случаях Закон не предусматривает.

При этом, Закон в абз.2 ч.2 ст.26 закрепляет возможность проведения государственной регистрации в случае, если произошла смена адреса объекта недвижимого имущества.

Такая государственная регистрация осуществляется на основании заявления собственника об исправлении технической ошибки с типом «исправление сведений в Государственном реестре прав в связи с изменением адреса объекта недвижимого имущества» с получением сведений об изменении адреса из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Соответствующее заявление подлежит рассмотрению в день его регистрации, без уплаты административного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

Рада запретила зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ

Закон устанавливает запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн

В случае включения члена добровольческого формирования в состав группы ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете его направления для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси