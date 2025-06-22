В Минюсте объяснили, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений

Государственная регистрация изменений осуществляется на основании заявления о государственной регистрации прав с типом «изменения».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений.

Согласно ч.2 ст.4 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее – Закон), государственная регистрация изменений проводится в следующих случаях:

определение долей в праве совместной собственности или изменение размера долей;

изменение субъекта управления объектами государственной собственности;

изменение правоприобретателя вещного права, производного от права собственности;

изменение срока действия вещного права, производного от права собственности;

изменение обременителя, лица, в интересах которого установлено обременение, или условий обременения.

Указанный перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.

При этом, во время государственной регистрации соответствующих изменений, дата и время государственной регистрации вещных прав, их обременений в Государственном реестре прав должны оставаться неизменными.

Государственная регистрация изменений осуществляется на основании заявления о государственной регистрации прав (права собственности, иного вещного права, обременения) с типом «изменения».

Общие сроки рассмотрения заявления составляют:

5 рабочих дней — в отношении права собственности и иного вещного права;

день регистрации заявления — в отношении обременения (ст.19 Закона).

Законом в ст. 34 предусмотрена уплата административного сбора в размере:

300 грн — за подачу заявления относительно права собственности;

1500 грн — за подачу заявления относительно иного вещного права и обременения.

Возможна также регистрация права собственности и иного вещного права в сокращенные сроки, но в таком случае увеличивается размер административного сбора.

Следует обратить внимание, что изменение идентификационных данных субъекта вещного права, обременения (например, фамилии физического лица или наименования юридического лица) и/или изменение характеристик объекта (например, площади объекта без проведения реконструкции) не влияют на действия лица, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав и их обременений (абз.5 ч.5 ст.12 Закона).

Поэтому оснований для внесения изменений в сведения Государственного реестра прав в таких случаях Закон не предусматривает.

При этом, Закон в абз.2 ч.2 ст.26 закрепляет возможность проведения государственной регистрации в случае, если произошла смена адреса объекта недвижимого имущества.

Такая государственная регистрация осуществляется на основании заявления собственника об исправлении технической ошибки с типом «исправление сведений в Государственном реестре прав в связи с изменением адреса объекта недвижимого имущества» с получением сведений об изменении адреса из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Соответствующее заявление подлежит рассмотрению в день его регистрации, без уплаты административного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.