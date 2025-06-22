В Минюсте объяснили, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, на каких основаниях проводится государственная регистрация изменений вещных прав и их обременений.
Согласно ч.2 ст.4 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее – Закон), государственная регистрация изменений проводится в следующих случаях:
Указанный перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.
При этом, во время государственной регистрации соответствующих изменений, дата и время государственной регистрации вещных прав, их обременений в Государственном реестре прав должны оставаться неизменными.
Государственная регистрация изменений осуществляется на основании заявления о государственной регистрации прав (права собственности, иного вещного права, обременения) с типом «изменения».
Общие сроки рассмотрения заявления составляют:
Законом в ст. 34 предусмотрена уплата административного сбора в размере:
Возможна также регистрация права собственности и иного вещного права в сокращенные сроки, но в таком случае увеличивается размер административного сбора.
Следует обратить внимание, что изменение идентификационных данных субъекта вещного права, обременения (например, фамилии физического лица или наименования юридического лица) и/или изменение характеристик объекта (например, площади объекта без проведения реконструкции) не влияют на действия лица, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав и их обременений (абз.5 ч.5 ст.12 Закона).
Поэтому оснований для внесения изменений в сведения Государственного реестра прав в таких случаях Закон не предусматривает.
При этом, Закон в абз.2 ч.2 ст.26 закрепляет возможность проведения государственной регистрации в случае, если произошла смена адреса объекта недвижимого имущества.
Такая государственная регистрация осуществляется на основании заявления собственника об исправлении технической ошибки с типом «исправление сведений в Государственном реестре прав в связи с изменением адреса объекта недвижимого имущества» с получением сведений об изменении адреса из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Соответствующее заявление подлежит рассмотрению в день его регистрации, без уплаты административного сбора.
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