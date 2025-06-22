В Сумской области задержали мужчину, который украл авто и продавал его запчасти

Злоумышленник разобрал транспортное средство на запасные части и разместил их на продажу через онлайн-платформу объявлений.

Фото: su.npu.gov.ua

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Полиция Сумской области сообщила о подозрении жителю Конотопского района, который завладел машиной, разобрал ее на запчасти, а детали выставил на продажу в интернете.

Правоохранители установили, что в конце мая 2025 года житель одного из сел Конотопского района в интернете наткнулся на публикацию о заброшенном автомобиле марки ВАЗ 21063. Поскольку транспортное средство длительное время находилось без присмотра, мужчина решил самовольно завладеть им.

«В тот же день он прибыл на место, где находился автомобиль, открыл его с помощью похожего ключа, завел двигатель и поехал в направлении своего места жительства. Прибыв домой, злоумышленник разобрал транспортное средство на запасные части и разместил их на продажу через онлайн-платформу объявлений», — сказано в сообщении.

После получения информации о правонарушении сотрудники полиции провели соответствующие следственные действия, собрали доказательства и задокументировали противоправные действия местного жителя. В результате проведенных мероприятий мужчине было сообщено о подозрении. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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