Практика судов
  1. В Украине

В Сумской области задержали мужчину, который украл авто и продавал его запчасти

07:00, 22 июня 2025
Злоумышленник разобрал транспортное средство на запасные части и разместил их на продажу через онлайн-платформу объявлений.
В Сумской области задержали мужчину, который украл авто и продавал его запчасти
Фото: su.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Сумской области сообщила о подозрении жителю Конотопского района, который завладел машиной, разобрал ее на запчасти, а детали выставил на продажу в интернете.

Правоохранители установили, что в конце мая 2025 года житель одного из сел Конотопского района в интернете наткнулся на публикацию о заброшенном автомобиле марки ВАЗ 21063. Поскольку транспортное средство длительное время находилось без присмотра, мужчина решил самовольно завладеть им.

«В тот же день он прибыл на место, где находился автомобиль, открыл его с помощью похожего ключа, завел двигатель и поехал в направлении своего места жительства. Прибыв домой, злоумышленник разобрал транспортное средство на запасные части и разместил их на продажу через онлайн-платформу объявлений», — сказано в сообщении.

После получения информации о правонарушении сотрудники полиции провели соответствующие следственные действия, собрали доказательства и задокументировали противоправные действия местного жителя. В результате проведенных мероприятий мужчине было сообщено о подозрении. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция похищение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

Рада запретила зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ

Закон устанавливает запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн

В случае включения члена добровольческого формирования в состав группы ПВО в контракт добровольца обязательно вносится условие о запрете его направления для выполнения боевых или других задач, кроме осуществления мероприятий по ПВО.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом продлении полномочий языкового Омбудсмена на время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об автоматическом продлении полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя на время военного положения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси