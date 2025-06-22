На Сумщині затримали чоловіка, який викрав авто та продавав його запчастини

Зловмисник розібрав транспортний засіб на запасні частини та розмістив їх на продаж через онлайн-платформу оголошень.

Фото: su.npu.gov.ua

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Поліція Сумської області повідомила про підозру жителю Конотопського району, який заволодів машиною, розібрав її на запчастини, а деталі виставив на продаж в інтернеті.

Правоохоронці встановили, що наприкінці травня 2025 року житель одного з сіл Конотопського району в інтернеті натрапив на допис про покинутий автомобіль марки ВАЗ 21063. Оскільки транспортний засіб тривалий час перебував без нагляду, чоловік вирішив самовільно заволодіти ним.

«Того ж дня він прибув на місце, де знаходилась автівка, відчинив її за допомогою схожого ключа, завів двигун і поїхав у напрямку свого місця проживання. Прибувши додому, зловмисник розібрав транспортний засіб на запасні частини та розмістив їх на продаж через онлайн-платформу оголошень», - сказано у повідомленні.

Після отримання інформації про правопорушення, працівники поліції провели відповідні слідчі дії, зібрали докази та задокументували протиправні дії місцевого мешканця. В результаті проведених заходів чоловіку було повідомлено про підозру. На цей час досудове розслідування триває.

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