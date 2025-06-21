Практика судов
  1. В Украине

Может ли женщина с двумя детьми до 15 лет от разных мужчин воспользоваться правом на дополнительный отпуск — разъяснение

13:20, 21 июня 2025
Работница обязательно должна предоставить подтверждение, что другой родитель ребенка не использовал право на этот отпуск в текущем году.
Может ли женщина с двумя детьми до 15 лет от разных мужчин воспользоваться правом на дополнительный отпуск — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, имеет ли право на дополнительный отпуск разведенная женщина, воспитывающая двоих детей в возрасте до 15 лет, рожденных от разных мужчин.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об отпусках» одному из родителей, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет, либо ребенка с инвалидностью, либо усыновивших ребенка, матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, оформившему опеку над ребенком или лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 Кодекса законов о труде Украины).

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Обязательное условие — работница должна подтвердить, что другой родитель ребенка в текущем календарном году не воспользовался правом на дополнительный социальный отпуск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

В АРМА повысят должностные оклады — сколько будут платить советникам и помощникам

«Голый» должностной оклад помощников и советников в АРМА будет составлять около 70 тысяч грн, главы АРМА после отбора с участием международных экспертов — от 133 тысяч грн.

Военнослужащих с высшим психологическим или медицинским образованием запретят назначать на должности, не связанные с медслужбой – Зеленский подписал указ

Зеленский запретил назначать на военные должности, не связанные с медицинской службой, военнослужащих с высшим образованием психологов, медиков, фармацевтов, реабилитологов.

Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык

Также предлагается признать утратившим силу Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу.

Реестр военнослужащих в Украине будет создаваться и работать за счет средств иностранных доноров

Создание и функционирование Реестра военнослужащих будет осуществляться за счет средств международной финансовой помощи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області