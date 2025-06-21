Может ли женщина с двумя детьми до 15 лет от разных мужчин воспользоваться правом на дополнительный отпуск — разъяснение

Работница обязательно должна предоставить подтверждение, что другой родитель ребенка не использовал право на этот отпуск в текущем году.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, имеет ли право на дополнительный отпуск разведенная женщина, воспитывающая двоих детей в возрасте до 15 лет, рожденных от разных мужчин.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об отпусках» одному из родителей, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет, либо ребенка с инвалидностью, либо усыновивших ребенка, матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, оформившему опеку над ребенком или лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 Кодекса законов о труде Украины).

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Обязательное условие — работница должна подтвердить, что другой родитель ребенка в текущем календарном году не воспользовался правом на дополнительный социальный отпуск.

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