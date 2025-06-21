В Хмельницкой области мать и дочь выдавали себя за работниц газовой службы и обворовывали пенсионеров

Злоумышленницы завладели около 24 тысяч гривен сбережений пенсионеров.

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В Хмельницкой области будут судить двух женщин, которые обворовали пенсионеров под видом работниц газовой службы, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что мать и дочь из Ровенской области приехали в Каменец-Подольский «на заработки».

Представляясь работницами газовой службы, они входили в квартиры, где проживают пенсионерки. Дальше дочь отвлекала потерпевших, а ее мать искала, где лежат деньги и забирала их.

За день побывали в 5 квартирах и угнали около 24 тыс. грн сбережений.

Теперь женщинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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