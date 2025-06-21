На Хмельниччині мати та донька видавали себе за працівниць газової служби та обкрадали пенсіонерів

Зловмисниці заволоділи близько 24 тисячами гривень заощаджень пенсіонерів.

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На Хмельниччині судитимуть двох жінок, які обкралади пенсіонерів під виглядом працівниць газової служби, повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що мати та донька з Рівненщини приїхали до Кам’янця-Подільського «на заробітки».

Представляючись працівницями газової служби, вони заходили у квартири, де проживають пенсіонерки. Далі донька відвертала увагу потерпілих, а її мати шукала, де лежать гроші та забирала їх.

За день побували у 5 квартирах та викрали близько 24 тис. грн заощаджень.

Тепер жінкам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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