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У Мін’юсті пояснили, які підстави проведення державної реєстрації змін речових прав та їх обтяжень

07:20, 22 червня 2025
Державна реєстрація змін відбувається на підставі заяви про державну реєстрацію прав з типом «зміни».
У Мін’юсті пояснили, які підстави проведення державної реєстрації змін речових прав та їх обтяжень
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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснив, які підстави проведення державної реєстрації змін речових прав та їх обтяжень.

Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) державна реєстрація змін проводиться в таких випадках:

- визначення часток у праві спільної власності чи зміна розміру часток;

- зміна суб’єкта управління об’єктами державної власності;

- зміна правонабувача речового права, похідного від права власності;

- зміна строку дії речового права, похідного від права власності;

- зміна обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, чи умов обтяження.

Вказаний перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

При цьому, під час державної реєстрації відповідних змін, дата та час державної реєстрації речових прав, їх обтяжень в Державному реєстрі прав мають залишитися незмінними.

Державна реєстрація змін відбувається на підставі заяви про державну реєстрацію прав (право власності, інше речове право, обтяження) з типом «зміни».

Загальні строки розгляду заяви складають: 5 робочих днів – щодо права власності та іншого речового права; день реєстрації заяви – щодо обтяження (ст.19 Закону).

Законом у ст. 34 передбачено сплату адміністративного збору в розмірі:

- 300 грн – за подання заяви щодо права власності;

- 1500 грн – за подання заяви щодо іншого речового права та обтяження.

Можлива також реєстрація права власності та іншого речового права у скорочені строки, але у такому разі збільшується розмір адміністративного збору.

Треба звернути увагу, що зміна ідентифікаційних даних суб’єкта речового права, обтяження (наприклад прізвища фізичної особи чи найменування юридичної особи) та/або зміна характеристик об’єкта (наприклад площі об’єкта без проведення реконструкції) не впливають на дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав та їх обтяжень (абз.5 ч.5 ст.12 Закону).

Тому, підстав для внесення змін до відомостей Державного реєстру прав у таких випадках Закон не передбачає.

При цьому, Закон в абз.2 ч.2 ст.26 закріплює можливість проведення державної реєстрації у разі якщо відбулася зміна адреси об’єкта нерухомого майна.

Така державна реєстрація відбувається на підставі заяви власника про виправлення технічної помилки з типом «виправлення відомостей у Державному реєстрі прав у зв’язку із зміною адреси об’єкта нерухомого майна», з отриманням відомостей про зміну адреси з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відповідна заява підлягає розгляду в день її реєстрації, без сплати адміністративного збору.

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мінюст

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