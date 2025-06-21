Недополученная субсидия из-за смерти личности: можно ли получить наследникам

В ПФУ отметили, что недополученные средства жилищной субсидии может получить другой член домохозяйства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Винницкой области рассказывает, возможно ли наследникам оформить недополученную субсидию после смерти родственника.

Отмечается, что недополученные средства жилищной субсидии может получить другой член домохозяйства. В связи с кончиной получателя жилищной субсидии суммы назначенной, но не выплаченной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия. Лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы Пенсионного фонда Украины.

Для обращения за недополученной субсидией предоставляются следующие документы:

свидетельство о смерти получателя субсидии,

документы, удостоверяющие личность заявителя и реквизиты банковского счета заявителя.

Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена.

Недополученная субсидия назначается согласно п. 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного Постановлением КМУ от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.