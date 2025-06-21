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Недополученная субсидия из-за смерти личности: можно ли получить наследникам

13:38, 21 июня 2025
В ПФУ отметили, что недополученные средства жилищной субсидии может получить другой член домохозяйства.
Недополученная субсидия из-за смерти личности: можно ли получить наследникам
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Пенсионный фонд в Винницкой области рассказывает, возможно ли наследникам оформить недополученную субсидию после смерти родственника.

Отмечается, что недополученные средства жилищной субсидии может получить другой член домохозяйства. В связи с кончиной получателя жилищной субсидии суммы назначенной, но не выплаченной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия. Лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы Пенсионного фонда Украины.

Для обращения за недополученной субсидией предоставляются следующие документы:

свидетельство о смерти получателя субсидии,

документы, удостоверяющие личность заявителя и реквизиты банковского счета заявителя.

Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена.

Недополученная субсидия назначается согласно п. 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного Постановлением КМУ от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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