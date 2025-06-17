Верховна Рада надала згоду на призначення новим Генпрокурором Руслана Кравченка

Парламент дав згоду на призначення Генпрокурором Руслана Кравченка.

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Парламент 17 червня ухвалив постанову 13375, якою вирішено надати згоду на призначення Президентом Володимиром Зеленським Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Кандидатуру підтримало 273 депутатів.

Під час запитань від депутатів Руслан Кравченко заявив, що потрібно пришвидшити наповнення прокуратури кадрами, адже наразі процедури занадто громіздкі. Для належного виконання завдань у прокуратури має бути кадровий потенціал.

На питання народного депутата Григорія Мамки, скільки часу потрібно Руслану Кравченку після призначення для того, аби налагодити роботу прокуратури та виправити недоліки, Кравченко відповів, що йому потрібно від 3 до 6 місяців, щоб виправити ситуацію.

Стосовно зауваження депутатів щодо необхідності проаналізувати велику кількість кримінальних проваджень, які відкриті просто для того, аби тиснути на бізнес, і закрити ті з них, які не мають під собою підстав, Руслан Кравченко подякував за пораду.

Щодо запитання про боротьбу з корупцією та порушення прав людини ТЦК, Руслан Кравченко заявив, що наразі антикорупційні органи продовжують боротьбу з корупцією, а стосовно ТЦК у разі порушення проводиться належне збирання доказів.

На даний час, з 31 грудня 2024 року, Руслан Кравченко очолює Державну податкову службу.

До цього, з 10 квітня 2023 по 28 грудня 2024 року він був головою Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим, як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Досить тривалий час працював в органах прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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