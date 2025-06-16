Руслан Кравченко стане новим Генеральним прокурором: що про нього відомо

Руслан Кравченко тривалий час працював в органах прокуратури та був кандидатом на посаду директора НАБУ.

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Президент Володимир Зеленський вніс подання про призначення новим Генеральним прокурором Руслана Кравченка.

На даний час, з 31 грудня 2024 року, Руслан Кравченко очолює Державну податкову службу.

До цього, з 10 квітня 2023 по 28 грудня 2024 року він був головою Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим, як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Проте не потрапив до списку фіналістів.

Досить тривалий час працював в органах прокуратури.

Руслан Кравченко народився у місті Северодонецьк Луганської області.

У 2007-2012 роках навчався на військово-юридичному факультеті Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра за спеціальністю правознавство та військове звання — «лейтенант юстиції».

У 2012 році призначений на посаду слідчого Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України, потім – на посаду старшого слідчого.

У квітні 2014 року призначений на посаду старшого прокурора Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України, потім – Львівської прокуратури.

У вересні 2014 року прийнятий на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та відряджений до Генеральної прокуратури України.

3 вересня 2014 року у зв'язку зі змінами у структурі та штатному розписі призначений на посаду старшого прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України, на вказаній посаді працював до 30 квітня 2015 року.

У період з 8 вересня 2014 по 10 березня 2015 року був відряджений та брав безпосередньо участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора Південного регіону України, у містах Дебальцеве та Артемівськ (Бахмут). Відповідно до рішення міжвідомчої комісії встановлено статус учасника бойових дій.

3 30 квітня 2015 року до 4 лютого 2019 року працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

З 4 лютого 2019 року до 10 вересня 2020 року працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону.

17 березня 2020 року відповідно до Прикінцевих і перехідних положень Закону 113-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та пункту 2 частини 5 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» звільнений 3 військової служби запас за підпунктом «г» (у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів).

3 11 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року працював на посаді прокурора відділу організації процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

3 1 жовтня 2020 року до 26 жовтня 2020 року працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора.

3 26 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері офісу Генерального прокурора.

3 15 березня 2021 року і до призначення головою КОВА працював на посаді керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Під час перебування на вищевказаних посадах забезпечив роботу очолюваних ним груп прокурорів у резонансних кримінальних провадженнях, зокрема: у провадженні колишнього президента України, як старший групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво та підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення колишнім Президентом України Віктором Януковичем державної зради та пособництва у веденні агресивної війни, внаслідок чого останнього було визнано винним та засуджено до 13 років позбавлення волі, в апеляційній та касаційній інстанціях зазначений вирок залишений у силі.

Автор: Наталя Мамченко

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