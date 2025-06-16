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Давид Арахамія відповів, коли Верховна Рада розгляне кандидатуру нового Генпрокурора

11:59, 16 червня 2025
Фракція «Слуга Народу» збереться 17 червня, щоб представити кандидатуру нового Генпрокурора.
Давид Арахамія відповів, коли Верховна Рада розгляне кандидатуру нового Генпрокурора
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У вівторок, 17 червня, відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», під час якого буде представлено кандидатуру на посаду Генерального прокурора України. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, до Верховної Ради вже надійшло подання Президента України Володимира Зеленського щодо призначення Руслана Кравченка на цю посаду. Документ буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський вніс подання призначення Генпрокурором очільника Податкової служби Руслана Кравченка.

Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора», - зазначив він.

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Верховна Рада України Генеральний прокурор України

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