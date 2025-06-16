Давид Арахамия ответил, когда Верховная Рада рассмотрит кандидатуру нового Генпрокурора

Фракция «Слуга Народа» соберется 17 июня, чтобы представить кандидатуру нового Генпрокурора.

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Во вторник, 17 июня, состоится заседание фракции «Слуга Народа», в ходе которого будет представлена кандидатура на должность Генерального прокурора Украины. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, в Верховную Раду уже поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на эту должность. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский внес представление о назначении Генпрокурором главы Налоговой службы Руслана Кравченко. Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук.

«Согласно пункту 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия на назначение КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора», — отметил он.

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