Владимир Зеленский внес представление о назначении Генпрокурором Руслана Кравченко

Глава Налоговой службы Руслан Кравченко станет новым Генеральным прокурором.

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Президент Владимир Зеленский внес представление о назначении Генпрокурором главы Налоговой службы Руслана Кравченко. Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук.

«Согласно пункту 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия на назначение КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора», — отметил он.

Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Автор: Наталя Мамченко

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