В Киеве разворовали почти 1 млн грн во время ремонта дороги

Чиновницу КП «Киевтеплоэнерго» подозревают в служебной халатности.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности начальнице отдела по сметной работе КП «Киевтеплоэнерго».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, КП «Киевтеплоэнерго» и частное предприятие заключили договор на восстановление асфальта в местах, где проводился ремонт тепловых сетей и после его окончания нужно было восстановить покрытие. Общая сумма соглашения составляла 10 млн гривен.

Отмечается, что при этом подозреваемая не обеспечила проведение мониторинга стоимости подобных работ и материалов, в результате чего коммунальное предприятие закупило строительные материалы по завышенным ценам.

Согласно выводам проведенных экспертиз, КП «Киевтеплоэнерго» переплатило по указанному договору около 1 млн гривен, чем территориальной громаде Киева был нанесен ущерб на эту сумму.

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