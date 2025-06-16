Избран глава Крюковского районного суда Кременчуга

Суд возглавила Диана Зорина.

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В понедельник, 16 июня, состоялось собрание судей Крюковского районного суда г. Кременчуга. На повестку дня собрания был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством голосов на должность председателя Крюковского районного суда г. Кременчуга была избрана Диана Зорина.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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