Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон — мужчина находится в коме

Во Львовской области во время перевозки мобилизованных на полигон один из них выпрыгнул из кузова грузовика. Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мужчины. Об этом сообщает областная полиция.

Предварительно установлено, что мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

Указывается, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Как предварительно установили правоохранители, мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время транспортировки на полигон.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Яворовской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мать и жена пострадавшего сообщили, что мужчина попал в реанимацию.

Со слов жены: «10 июня в Луцке его задержали представители ТЦК прямо на улице. Без полиции и проверки документов. Ему залили газ в глаза и доставили в областной ТЦК. После этого через сутки, без ВЛК, его вывезли на полигон. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации я увидела, что его везут в больницу. Когда я приехала, узнала, что он уже на операционном столе в критическом состоянии. Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния. Уголовное производство открыто».

Позже мать парня уточнила, что он в медикаментозной коме после черепно-мозговой травмы и двух операций. «Мой сыночек Макс в медикаментозной коме после тяжёлой черепно-мозговой травмы и двух операций. Состояние критическое. Дополнительно — менингит», — сообщила женщина.

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