В Украине создадут Реестр военнослужащих – комитет рекомендовал законопроект

Комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию в целом после вето Президента законопроект о создании Реестра военнослужащих.

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Парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 12066 о создании Реестра военнослужащих.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Катерины Черногоренко, каждому военнослужащему смогут присвоить Military ID (идентификатор).

Данный законопроект уже был принят в целом 18 декабря 2024 года, однако на него наложил вето Президент Владимир Зеленский. Закон был ветирован Президентом, поскольку предусматривалось внесение в Реестр данных о военнослужащих разведки и СБУ.

Президент отметил, что по принятому закону в Реестре военнослужащих фактически будут обрабатываться данные о всех военнослужащих, в том числе тех, которые проходят военную службу в разведывательных органах и СБУ, хотя на сегодняшний день информация о личном составе этих органов включена в Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, положения об обработке в Реестре данных о всех военнослужащих фактически предусматривают, что соответствующие должностные лица Минобороны будут иметь доступ к информации о военнослужащих разведывательных органов и СБУ, которые имеют собственный запас и ведут отдельный персонально-качественный учет, что создает реальные риски для возможности утечки секретной информации и, как следствие, нанесения ущерба нацбезопасности.

Таким образом, в финальной редакции законопроекта, который после вето Президента предлагается принять в целом, предусмотрено, что в Реестр военнослужащих включается только информация о военнослужащих Вооруженных Сил и военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Помимо общих данных (ФИО, дата рождения, пол, номер учетной карты налогоплательщика), в Реестре также будут сведения о выданных военно-учетных документах (номер документа, серия и дата выдачи) и уникальный электронный идентификатор.

Иная информация о военнослужащих, в частности оцифрованный образ лица, может получаться Реестром путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами и реестрами, при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в Реестре.

В случае увольнения с военной службы военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта, информация о таком военнослужащем хранится в Реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе.

Изъятие информации из Реестра в случае перевода военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта в СБУ, разведывательные органы Украины, другие военные формирования осуществляется на основании соответствующего обращения такого органа.

Законопроект также предусматривает изменения относительно автоматической передачи данных о результатах осмотров на пригодность к военной службе. Это, как ранее сообщала заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, в будущем позволит передавать данные из гражданских медицинских учреждений относительно пригодности.

Так, будет предусмотрено исключение, что доступ к медицинской информации о пациенте допускается в случае получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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