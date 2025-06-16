В Украине выросли продажи алкоголя, бензина и сигарет — налоговая назвала причины

В стране значительно выросли официальные продажи подакцизных товаров.

Фото: ukr.radio

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что на протяжении пяти месяцев года стабильно растет выручка от реализации подакцизных товаров.

«Причины — эффективная борьба с теневым рынком, повышение прозрачности расчетных операций и сезонное оживление экономики», — заявила налоговая.

Алкогольные напитки

В январе украинцы потратили на покупку алкоголя почти 12 млрд грн. В мае — 14,46 млрд грн (+21 % к январю).

Основные факторы: активизация ресторанного и развлекательного бизнеса, усиление контроля со стороны ГНС за продажами. Растет не только средний чек, но и количество покупок.

Табачные изделия

В мае 2025 года украинцы потратили на табачные изделия 13,08 млрд грн — больше, чем на алкоголь. В январе на покупку сигарет было потрачено 10,38 млрд грн.

Стоимость табачных изделий стабильно растет из-за акцизной политики, импортозависимости сырья и перехода на продукцию более высокой ценовой категории. Кроме того, активная борьба с теневым рынком постепенно переводит продажи в легальную плоскость.

Топливо

Объемы реализованного топлива также растут. В январе было продано 558,3 млн литров, в мае — 639,9 млн литров (+14,6 % к январю).

Такой прирост объясняется сразу несколькими факторами: началом полевых работ, активизацией транспорта и логистики, а также увеличением внутреннего туризма. Кроме того, цены на топливо остаются относительно стабильными, что способствует росту объемов.

«Все больше операций проводится официально через РРО. Это свидетельствует о добросовестности субъектов хозяйствования, эффективности контроля со стороны налоговых органов и постепенной легализации розничного рынка», — добавили в налоговой.

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