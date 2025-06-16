В Вероне турист сломал стул Ван Гога с кристаллами Swarovski.

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В музее Palazzo Maffei в итальянской Вероне произошел курьез — турист повредил арт-объект, а именно стул Винсента Ван Гога, инкрустированный кристаллами Swarovski.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, инцидент мог бы остаться локальной новостью о неосторожности посетителя, но приобрел неожиданную политическую окраску: некоторые российские СМИ тут же обвинили в произошедшем ни кого иного, как украинцев.

«Не придумав ничего умнее, россияне обвинили в этом… украинцев. Ну конечно же, кто еще может быть виноват в падении стула в Италии, как не украинцы? Когда даже поломка мебели в музее — это уже "украинская провокация"», — заявили в ЦПД при СНБО.

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