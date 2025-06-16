Пропагандисти побачили «українську провокацію» у зламаному стільці Ван Гога у Вероні – у ЦПД при РНБО відреагували

У Вероні турист зламав стілець Ван Гога зі Swarovski.

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У музеї Palazzo Maffei в італійській Вероні стався курйоз — турист зламав арт-об'єкт, а саме стілець Вінсента Ван Гога, інкрустований кристалами Swarovski.

Як кажуть у Центрі протидії дезінформації при РНБО, інцидент міг би залишитися локальною новиною про недбалість відвідувача, але набув несподіваного політичного забарвлення: деякі російські медіа одразу звинуватили у події не кого іншого, як українців.

«Не вигадавши нічого розумнішого, росіяни звинуватили в цьому… українців. Ну звісно ж, хто ще може бути винен у падінні стільця в Італії, як не українці? Коли навіть поломка меблів у музеї — це вже «українська провокація»», - кажуть у ЦПД при РНБО.

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