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Підписання контракту із ЗСУ: яку грошову допомогу можуть отримати військовослужбовці у 2025 році

12:15, 16 червня 2025
У разі підписання контракту зі Збройними Силами України військові можуть отримати одноразову допомогу.
Підписання контракту із ЗСУ: яку грошову допомогу можуть отримати військовослужбовці у 2025 році
Фото: Getty Images
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У разі підписання контракту зі Збройними Силами України військовослужбовці можуть отримати одноразову допомогу від 24 224 гривень до 30 280 гривень. Про це нагадали у Харківському обласному ТЦК та СП.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в держбюджеті, станом на 1 січня. У 2025 році він становить 3028,00 грн.

Тож нині, уклавши контракт, можна отримати:

  • особам рядового складу — 8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (3028,00 грн) — 24 224 грн;
  • особам сержантського і старшинського складу — 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;
  • особам офіцерського складу — 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Така виплата передбачена військовим:

  • яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
  • яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;
  • які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира.

Рапорт на виплату за підписання першого контракту:

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