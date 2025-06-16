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Подписание контракта с ВСУ: какую денежную помощь могут получить военнослужащие в 2025 году

12:15, 16 июня 2025
При подписании контракта с Вооруженными Силами Украины военные могут получить единовременную помощь.
Подписание контракта с ВСУ: какую денежную помощь могут получить военнослужащие в 2025 году
Фото: Getty Images
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В случае подписания контракта с Вооруженными Силами Украины военнослужащие могут получить единовременную помощь от 24 224 гривен до 30 280 гривен. Об этом напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Размер помощи зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который утверждается ежегодно в государственном бюджете по состоянию на 1 января. В 2025 году он составляет 3028,00 грн.

Таким образом, на сегодняшний день при заключении контракта можно получить:

  • для лиц рядового состава — 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (3028,00 грн) — 24 224 грн;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — 9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн;
  • для лиц офицерского состава — 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.

Такая выплата предусмотрена для военнослужащих:

  • которые назначаются на должности рядового состава сроком на 3 года;
  • которые назначаются на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
  • которые назначаются на должности офицерского состава — на 1 год и более;
  • которые подписали контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Выплата осуществляется после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира.

Рапорт на выплату за подписание первого контракта:

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