В Україні зросли продажі алкоголю, бензину та цигарок — податкова назвала причини

В країні значно зросли офіційні продажі підакцизних товарів.

Фото: ukr.radio

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Державна податкова служба України повідомила, що протягом п’яти місяців року стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

«Причини – ефективна боротьба з тіньовим ринком, підвищення прозорості розрахункових операцій та сезонне пожвавлення економіки», - заявила податкова.

Алкогольні напої

У січні українці витратили на придбання алкоголю майже 12 млрд грн. У травні – 14,46 млрд грн (+21 % до січня).

Основні фактори: активізація ресторанного та розважального бізнесу підвищення контролю з боку ДПС за продажами. Зростає не лише середній чек а й кількість покупок.

Тютюнові вироби

У травні 2025 року українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.

Вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії. До того ж, активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину.

Пальне

Обсяги реалізованого пального також зростають. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні – 639,9 млн літрів (+14,6 % до січня).

Такий приріст пояснюється одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму. Крім того, ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.

«Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку», - додали у податковій.

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