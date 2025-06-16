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В Україні створять Реєстр військовослужбовців – комітет рекомендував законопроект

11:14, 16 червня 2025
Комітет з нацбезпеки рекомендував до прийняття в цілому після вето Президента законопроект про створення Реєстру військовослужбовців.
В Україні створять Реєстр військовослужбовців – комітет рекомендував законопроект
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Парламентський комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кожному військовослужбовцю зможуть присвоїти Military ID (ідентифікатор).

Даний законопроект вже був прийнятий в цілому 18 грудня 2024 року, однак на нього наклав вето Президент Володимир Зеленський. Закон був ветований Президентом, оскільки передбачалося внесення до Реєстру даних про військовослужбовців розвідки та СБУ.

Президент зауважив, що за прийнятим законом у Реєстрі військовослужбовців фактично оброблятимуться дані щодо усіх військовослужбовців, у тому числі тих, які проходять військову службу в розвідувальних органах та СБУ, хоча на сьогодні інформація про особовий склад цих органів включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Крім того, положення щодо обробки у Реєстрі даних щодо усіх військовослужбовців фактично передбачають, що відповідні посадові особи Міноборони матимуть доступ до інформації про військовослужбовців розвідувальних органів та СБУ, які мають власний запас та ведуть окремий персонально-якісний облік, що створює реальні ризики для можливості витоку таємної інформації і, як наслідок, завдання шкоди нацбезпеці.

Отже, у фінальній редакції законопроекту, який після вето Президента пропонується прийняти в цілому, передбачено, що до Реєстру військовослужбовців включається лише інформація про військовослужбовців Збройних Сил та військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Крім загальних даних (ПІБ, дата народження, стать, номер облікової карти платника податку), у Реєстрі також будуть відомості про видані військово-облікові документи (номер документа, серія і дата видачі) та унікальний електронний ідентифікатор.

Інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, може отримуватися Реєстром шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно- комунікаційними системами та реєстрами, за умови, що така інформація не зберігається і не накопичується в Реєстрі.

У разі звільнення з військової служби військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту, інформація про такого військовослужбовця зберігається в Реєстрі до досягненням ним граничного віку перебування на військовій службі.

Вилучення інформації з Реєстру у випадку переведення військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту до СБУ, розвідувальних органів України, інших військових формувань здійснюється на підставі відповідного звернення такого органу.

Законопроект також передбачає зміни щодо автоматичної передачі даних про результати оглядів на придатність до військової служби. Це, як раніше повідомляла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, у майбутньому дозволить передавати дані з цивільних медичних закладів щодо придатності.

Так, буде передбачено виключення, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається у випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект військові військовослужбовці Міноборони

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