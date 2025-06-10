О годности к службе будут приходить пуш-уведомления в Резерв+ после того, как парламент примет закон об автоматической передаче данных

Верховная Рада примет закон, который позволит автоматическую передачу данных от учреждений здравоохранения в Реестр военнообязанных для целей определения пригодности к военной службе.

Фото: ominext.com

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Военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а далее набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться в Реестр военнообязанных «Оберег» через обмен с электронной системой ВВК.

Вскоре такие изменения станут возможными, так как Верховная Рада примет в целом законопроект 12066, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в интервью DOU.

«В середине июня примут закон, по которому будет разрешен обмен между Электронной системой здравоохранения и реестром «Оберег». Это разблокирует возможность разделять визит к врачу и выводы о пригодности или непригодности. Дополнительный визит в ВВК будет только по необходимости. Если все хорошо, то человек не будет идти в ТЦК.

Процедура будет выглядеть как две СМС.

Первая — вам сделано медицинское заключение о пригодности/непригодности. Человеку приходит номер заключения на телефон.

Вторая СМС — это пуш в «Резерв+», мол, вы прошли военно-врачебную комиссию, со статусом — пригоден или непригоден.

Для этого нужно принять закон и получить согласие на передачу медицинского дата-сета от Министерства здравоохранения.

Если все пойдет по этому плану, до конца 2025 года человек сможет обратиться в любое учреждение здравоохранения, имеющее контракт с НСЗУ — и пройти осмотр на пригодность к военной службе у гражданских врачей, там, где ему это удобно, без лишних хлопот», — указала Черногоренко.

Напомним, ранее Черногоренко уже рассказывала, как это будет выглядеть.

«Человек приходит к терапевту в больнице за углом. Проходит осмотр. Далее этот медицинский чек-ап формируется в датасет, который направляется в «Оберег» через обмен с государственными реестрами, с электронной системой электронной ВВК. И все.

Для вас будет только один физический визит. Это визит к врачу, к человеку, который годами осматривает людей, имеет медицинское образование, имеет право проводить эту экспертизу», — говорит Черногоренко.

«Моя мечта и цель — дать человеку возможность пройти ВВК в любом медучреждении, которое ему удобно. Когда-то я была проектным менеджером электронных больничных, и тогда тоже ощущался скепсис. И вот оно хорошо работает», — считает заместитель министра.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 12066 предусматривает в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении исключение из ныне действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах.

Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны», — указано в изменениях.

В Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет уточнено, что в Реестр «Оберег» будут попадать сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинской обязанности путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Также в Минобороны планируют дальнейшую реформу ВВК, которая позволит оценивать медицинские характеристики лица деперсонализированно. То есть, одна ВВК будет проводить медицинский осмотр, заполнять форму и передавать данные в систему, а уже другая ВВК, имея перед глазами просто набор характеристик без фамилии человека, будет оценивать их с точки зрения, пригодно ли такое лицо к военной службе.

Автор: Наталя Мамченко

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