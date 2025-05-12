Верховная Рада вновь рассмотрит закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для определения годности после президентского вето

Комитет по нацбезопасности рассмотрел предложения Президента и рекомендует парламенту еще раз принять закон, предусматривающий автоматическую передачу данных о состоянии здоровья для целей определения пригодности.

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Верховная Рада после вето Президента Владимира Зеленского вновь рассмотрит законопроект 12066 о создании Реестра военнообязанных и о цифровой ВЛК, который легализует автоматическую передачу данных медицинских осмотров на годность к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Напоминаем, закон был принят 18 декабря 2024 года. Однако Президент Владимир Зеленский наложил вето на этот закон №4155-IX. В частности, закон предусматривал создание нового Реестра военнослужащих с их персональными данными, включая данные о военнослужащих СБУ и разведки.

В итоге комитет нацбезопасности решил исключить эти спорные нормы, оставив лишь требование о внесении в Реестр военнослужащих персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Как данные о годности будут попадать в Реестр «Оберег»

Следует отметить, что Кабмин 28 января уже внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в части внедрения элементов цифровой ВЛК, то есть электронной формы направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра, которое формируется средствами Реестра «Оберег». Таким образом, направление должно формироваться в электронном виде через Реестр «Оберег».

Эти изменения должны были быть связаны с вступлением в силу упомянутого закона №4155-IX. Но произошло вето Президента, поэтому их решили реализовать до вступления в силу законодательными изменениями.

Теперь, после того как Верховная Рада «переголосует» ветированный Президентом закон, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении будет предусмотрено исключение из ныне действующего запрета на передачу медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронной информационной взаимосвязи Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны», – указано в изменениях.

В Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет уточнено, что в Реестр «Оберег» будут попадать сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга путем электронной информационной взаимосвязи с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) с использованием системы электронной взаимосвязи государственных электронных информационных ресурсов.

Ранее заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко рассказывала, что данные о состоянии здоровья и, соответственно, пригодности к военной службе Минобороны сможет впоследствии получать также из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему месту пребывания, и далее данные автоматически попадут в Реестр.

Как ранее объяснили в Минобороны, в результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц.

После того, как военнообязанный сделает ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЭСОЗ. В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация к пригодности. Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВЛК.

Также напомним, что Кабмин 31 января 2025 года принял постановление №112, предусматривающее получение в Дії электронных направлений к врачу, рецептов на лекарства и других медицинских уведомлений.

Кроме того, на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект 13131, которым медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством формы №083/о будет отменена. Вместо нее введут электронный медицинский вывод для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЭСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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