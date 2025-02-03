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Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия

18:29, 3 февраля 2025
Также данные из Электронной системы здравоохранения о пациентах, кроме Портала Дия, будут попадать в системы поставщиков электронных коммуникационных услуг.
Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия
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Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в Дию. Правительство утвердило изменения в постановление. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Скоро запустим медицинские пуши в Дия, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне. В Дию будут поступать уведомления о:

  • номере рецепта и коде погашения
  • коде направления к врачам
  • запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.п.

Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские пуши — сообщу в канале» - отметил Федоров.

Следует отметить, что речь идет о постановлении от 31 января 2025 №112.

В соответствии с ним функциональные возможности электронной системы здравоохранения должны обеспечивать:

«передачу информации, определенной статьей 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении, из центральной базы данных на Портал Дия и информационно-коммуникационные системы поставщиков электронных коммуникационных услуг с целью отправки пациентам текстовых сообщений, необходимых для осуществления их медицинского обслуживания, средствами Портала Дия, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия), средствами мобильной связи и сервисов обмена сообщениями в Интернете».

Напомним, что согласно статье 24-2 Основ, с учетом грядущих изменений, внесенных законопроектом 12066, предусмотрено следующее.

На Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в порядке электронного информационного взаимодействия могут передаваться такие сведения о физических лицах, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения или которых предполагается в ней зарегистрировать:

  • фамилия, собственное имя, отчество;
  • дата рождения/смерти;
  • пол;
  • сведения, подтверждающие полномочия родителей пациентов как их законных представителей;
  • реквизиты (тип, название документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия документа) документа, удостоверяющего личность и сведения о котором внесены в электронную систему здравоохранения;
  • реквизиты (серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ) свидетельства о рождении или документа о регистрации рождения, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязанность обязательность которого предоставлена ​​Верховной Радой Украины (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Информационное взаимодействие между электронной системой здравоохранения и Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и/или с использованием единой информационной системы МВД.

Также законопроект 12066 предусматривает изменение нормы статьи 24-2 Основ, согласно которой ранее было установлено, что «при информационном взаимодействии, предусмотренном этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается».

В случае вступления в силу изменений, передача доступ к медицинской информации относительно пациента допускается для получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины здравоохранение Дия

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Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия

Также данные из Электронной системы здравоохранения о пациентах, кроме Портала Дия, будут попадать в системы поставщиков электронных коммуникационных услуг.

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