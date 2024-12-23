Автоматическая передача данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе может заработать уже в феврале 2025 года

Минобороны обещает запустить автоматическую передачу данных из медицинских учреждений о годности уже в феврале 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 декабря приняла в целом в качестве закона законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения годности лиц к исполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны» - отмечено в изменениях.

В свою очередь, в Минобороны отмечают, что направление на ВЛК можно будет получить через Резерв+ без необходимости идти в ТЦК.

Так, военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение ВЛК через резерв+ без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Соответствующий механизм Министерство обороны намерено наработать до конца февраля 2025 года.

При этом решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр Оберег.

Об этом шла речь на заседании Координационного центра по вопросам организации деятельности медицинских служб сил безопасности и обороны. В совещании приняли участие представители Минобороны, Министерства здравоохранения, Медицинских сил ВСУ, медицинских служб родов и видов войск, других органов обороны и безопасности.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что подобные нововведения являются шагом для качественного изменения функционирования института ВЛК.

Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства обороны Украины Никита Никитенко сказал на заседании, что «Министерство обороны полностью поддерживает предложенные инициативы и готово сделать все должное, чтобы они были реализованы».

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерины Черногоренко, военное ведомство предложило и реализует реформу, которая сделает военно-врачебную экспертизу цифровизированной, автономной и объективной.

«В результате медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц», – прокомментировала Катерина Черногоренко.

Как отмечала ранее Черногоренко, после того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ. В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация по пригодности. Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Также она сообщала, что данные о состоянии здоровья и соответственно пригодность к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему местонахождению, и далее данные автоматически попадут в Реестр.

Автор: Наталя Мамченко

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