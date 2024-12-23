Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон законопроект 12066 про цифрову ВЛК, який дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» - зазначено у змінах.

В свою чергу, в Міноборони зазначають, що направлення на ВЛК можна буде отримати через Резерв+ без потреби йти до ТЦК.

Так, військовозобовʼязані зможуть отримати електронне направлення на проходження ВЛК через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Відповідний механізм Міністерство оборони планує напрацювати до кінця лютого 2025 року.

При цьому рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру Оберіг.

Про це йшлося на засіданні Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил безпеки і оборони. У нараді взяли участь представники Міноборони, Міністерства охорони здоров’я, Медичних сил ЗСУ, медичних служб родів та видів військ, інших органів оборони та безпеки.

Директор департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова зазначила, що такі нововведення є кроком для якісної зміни функціонування інституту ВЛК.

Тимчасово виконуючий обовʼязки державного секретаря Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко сказав на засіданні, що «Міністерство оборони повністю підтримує запропоновані ініціативи і готове зробити все належне, аби вони були реалізовані».

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, військове відомство запропонувало та реалізує реформу, яка зробить військово-лікарську експертизу цифровізованою, автономною та об'єктивною.

«У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб», – прокоментувала Катерина Черногоренко.

Як зазначала раніше Черногоренко, після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ. Надалі, якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності. Також в ЕСОЗ зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК.

Також вона повідомляла, що дані про стан здоров’я і, відповідно, придатність до військової служби Міноборони буде отримувати зі звичайних цивільних медичних закладів. Військовозобов’язані просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування, і далі дані автоматично потраплять до Реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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