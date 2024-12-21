На Полтавщині землю ліцею незаконно обробляло фермерське господарство

Господарство та ліцей уклали договір про спільну обробку землі, що, по суті, являло собою прихований договір оренди.

ілюстративне фото

На Полтавщині фермерське господарство зобов’язали повернути місцевому ліцею, а навчальний заклад прийняти 2 земельні ділянки шляхом підписання акта приймання-передачі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про понад 29 га вартістю більше 900 тис. грн.

Підставою для пред’явлення позову стало укладення між господарством та ліцеєм договору про спільний обробіток землі, що по суті являв собою прихований договір оренди.

Навчальний заклад фактично передав земельні ділянки у користування фермерському господарству. Тобто всупереч законодавства сторони уклали удаваний правочин.

Позов прокуратури задовольнив Господарський суд Полтавської області. Після набрання судовим рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходи щодо його реального виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.