Уряд ухвалив постанову про зупинення строків адміністративного провадження через обмежений доступ до реєстрів Мін’юсту

Згідно з постановою, строки здійснення адміністративного провадження та надання публічних послуг, які реалізуються через єдині та державні реєстри під управлінням Міністерства юстиції, призупиняються до відновлення доступу до зазначених реєстрів.

Фото: Кабмін

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

У зв’язку з цим, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зупиняє строки адміністративного провадження та надання публічних (включно з електронними) послуг, що надаються з використанням єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції.

Відповідно до постанови, строки адміністративного провадження та надання публічних (електронних публічних) послуг, які надаються з використанням єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, зупиняються до моменту відновлення доступу до них.

Також зупинено строки здійснення Мін’юстом контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації, розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, та виконання відповідних рішень.

Датою відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, є наступний робочий день за днем оприлюднення відповідного повідомлення про це на офіційному веб-сайті відомства.

Нагадаємо, що віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Разом з тим, Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

Крім того, роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців.

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