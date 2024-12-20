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Правительство приняло постановление о приостановлении сроков административного производства из-за ограниченного доступа к реестрам Минюста

21:18, 20 декабря 2024
Согласно постановлению, сроки осуществления административного производства и предоставления публичных услуг, реализуемых через единые и государственные реестры под управлением Министерства юстиции, приостанавливаются до возобновления доступа к указанным реестрам.
Правительство приняло постановление о приостановлении сроков административного производства из-за ограниченного доступа к реестрам Минюста
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Как известно, 19 декабря произошла самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. В результате атаки временно приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

В связи с этим Кабинет Министров принял постановление, останавливающее сроки административного производства и предоставление публичных (включая электронных) услуг, предоставляемых с использованием единых и государственных реестров Министерства юстиции.

Согласно постановлению, сроки административного производства и предоставления публичных (электронных публичных) услуг, предоставляемых с использованием единых и государственных реестров, держателем которых Министерство юстиции, останавливаются до момента восстановления доступа к ним.

Также остановлены сроки осуществления Минюстом контроля за деятельностью в сферах государственной регистрации, рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции и выполнения соответствующих решений.

Дата восстановления доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст, является следующий рабочий день за днем ​​обнародования соответствующего уведомления об этом на официальном веб-сайте ведомства. 

Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Вместе с тем, Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

Кроме того, работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей.

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Кабинет Министров Украины минюст постановление

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