Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

Работа автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), в которую исполнителями вносятся сведения обо всех принятых решениях в исполнительном производстве, временно приостановлена в результате целенаправленной кибератаки на государственные реестры, держателем которых является Министерство юстиции.
Как отмечают в Минюсте, до возобновления работы АСИП все территориальные органы государственной исполнительной службы готовы обеспечить выполнение возложенных задач и не допускать нарушения прав сторон в исполнительном производстве.
При отсутствии доступа к реестрам, исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве (открытие исполнительных производств по исполнительным документам, подлежащим немедленному исполнению, наложение/снятие ареста на денежные средства должников, проверка имущественного состояния должников за их местонахождением, взыскателям и т.п.).
Наряду с этим, на должном уровне обеспечена коммуникация исполнителей с гражданами.
За получением справочно-консультативной помощи граждане могут обращаться на телефонную горячую линию органов государственной исполнительной службы по телефону: 0 800 356 917.
В свою очередь, в Ассоциации частных исполнителей сообщили, что Реестр частных исполнителей Украины работает на сайте АЧИУ, но до возобновления работы реестров ряд исполнительных действий совершать невозможно.
Автор: Наталя Мамченко
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