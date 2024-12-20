Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), в которую исполнителями вносятся сведения обо всех принятых решениях в исполнительном производстве, временно приостановлена ​​в результате целенаправленной кибератаки на государственные реестры, держателем которых является Министерство юстиции.

Как отмечают в Минюсте, до возобновления работы АСИП все территориальные органы государственной исполнительной службы готовы обеспечить выполнение возложенных задач и не допускать нарушения прав сторон в исполнительном производстве.

При отсутствии доступа к реестрам, исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве (открытие исполнительных производств по исполнительным документам, подлежащим немедленному исполнению, наложение/снятие ареста на денежные средства должников, проверка имущественного состояния должников за их местонахождением, взыскателям и т.п.).

Наряду с этим, на должном уровне обеспечена коммуникация исполнителей с гражданами.

За получением справочно-консультативной помощи граждане могут обращаться на телефонную горячую линию органов государственной исполнительной службы по телефону: 0 800 356 917.

В свою очередь, в Ассоциации частных исполнителей сообщили, что Реестр частных исполнителей Украины работает на сайте АЧИУ, но до возобновления работы реестров ряд исполнительных действий совершать невозможно.

Автор: Наталя Мамченко

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