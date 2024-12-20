Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), до якої виконавцями вносяться відомості про всі прийняті рішення у виконавчому провадженні, тимчасово призупинено внаслідок цілеспрямованої кібератаки на державні реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції.

Як зазначають у Мінюсті, до відновлення роботи АСВП всі територіальні органи державної виконавчої служби готові забезпечити виконання покладених завдань та не допускати порушення прав сторін у виконавчому провадженні.

На час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження (відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, накладення/зняття арешту на грошові кошти боржників, перевірка майнового стану боржників за їх місцезнаходженням, перерахування стягнутих коштів стягувачам, тощо).

Поряд з цим, на належному рівні забезпечено комунікацію виконавців з громадянами.

За отриманням довідково-консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну «гарячу лінію» органів державної виконавчої служби за телефоном: 0 800 356 917.

В свою чергу, в Асоціації приватних виконавців повідомили, що Реєстр приватних виконавців України працює на сайті АПВУ, але до відновлення роботи реєстрів низку виконавчих дій вчиняти неможливо.

Автор: Наталя Мамченко

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