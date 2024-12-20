Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

16:01, 20 грудня 2024
У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.
Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), до якої виконавцями вносяться відомості про всі прийняті рішення у виконавчому провадженні, тимчасово призупинено внаслідок цілеспрямованої кібератаки на державні реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції.

Як зазначають у Мінюсті, до відновлення роботи АСВП всі територіальні органи державної виконавчої служби готові забезпечити виконання покладених завдань та не допускати порушення прав сторін у виконавчому провадженні.

На час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження (відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, накладення/зняття арешту на грошові кошти боржників, перевірка майнового стану боржників за їх місцезнаходженням, перерахування стягнутих коштів стягувачам, тощо).

Поряд з цим, на належному рівні забезпечено комунікацію виконавців з громадянами.

За отриманням довідково-консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну «гарячу лінію» органів державної виконавчої служби за телефоном: 0 800 356 917.

В свою чергу, в Асоціації приватних виконавців повідомили, що Реєстр приватних виконавців України працює на сайті АПВУ, але до відновлення роботи реєстрів низку виконавчих дій вчиняти неможливо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

приватний виконавець мінюст держвиконавець АСВП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.

Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Нотаріуси продовжать посвідчувати заповіти, довіреності та справжність підпису на документах, у тому числі на згоді батьків на виїзд дитини за кордон – роз’яснення Мін’юсту

Територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру – роз’яснення Мін’юсту.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду