Практика судів
  1. В Україні

На Буковині чоловік отримав 3 роки позбавлення волі за зберігання зброї без дозволу

22:36, 20 грудня 2024
51-річний чоловік зберігав вогнепальну зброю та складові частини до неї без відповідного на це дозволу.
На Буковині чоловік отримав 3 роки позбавлення волі за зберігання зброї без дозволу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 3 років позбавлення волі засуджено жителя Буковини за зберігання зброї без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, за принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд скасував умовний термін покарання громадянину за зберігання зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі.

Доведено, що 51-річний житель Чернівецького району зберігав вогнепальну зброю та складові частини до неї без відповідного на це дозволу.

Правоохоронці виявили та вилучили у його домоволодінні 16 одиниць різного виду вогнепальної зброї та складові частини до неї.

Суд першої інстанції засудив громадянина до 3 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування основного покарання із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора рішення районного суду в частині звільнення від відбування покарання з випробуванням скасовано.

У прокуратурі нагадали, що згідно з чинним законодавством, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здасть зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої до поліції (ч. 3 ст. 263 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд зброя Чернівці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна виконавча служба продовжує заходи з відкриття проваджень, які підлягають негайному виконанню – Андрій Гайченко

Крім того, до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції в штатному режимі, ДВС вчинятиме виконавчі дії по виконавчим провадженням, що вже перебувають на виконанні.

ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.

Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду