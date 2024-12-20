На Буковині чоловік отримав 3 роки позбавлення волі за зберігання зброї без дозволу

51-річний чоловік зберігав вогнепальну зброю та складові частини до неї без відповідного на це дозволу.

До 3 років позбавлення волі засуджено жителя Буковини за зберігання зброї без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, за принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд скасував умовний термін покарання громадянину за зберігання зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі.

Доведено, що 51-річний житель Чернівецького району зберігав вогнепальну зброю та складові частини до неї без відповідного на це дозволу.

Правоохоронці виявили та вилучили у його домоволодінні 16 одиниць різного виду вогнепальної зброї та складові частини до неї.

Суд першої інстанції засудив громадянина до 3 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування основного покарання із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора рішення районного суду в частині звільнення від відбування покарання з випробуванням скасовано.

У прокуратурі нагадали, що згідно з чинним законодавством, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здасть зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої до поліції (ч. 3 ст. 263 КК України).

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