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На Буковине мужчина получил 3 года лишения свободы за хранение оружия без разрешения

22:36, 20 декабря 2024
51-летний мужчина хранил огнестрельное оружие и составные части к нему без соответствующего разрешения.
На Буковине мужчина получил 3 года лишения свободы за хранение оружия без разрешения
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К 3 годам лишения свободы приговорен житель Буковины за хранение оружия без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, при принципиальной позиции прокуроров Черновицкой областной прокуратуры Черновицкий апелляционный суд отменил условный срок наказания гражданину за хранение оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы.

Доказано, что 51-летний житель Черновицкого района хранил огнестрельное оружие и составные части к нему без соответствующего разрешения.

Правоохранители обнаружили и изъяли в его домовладении 16 единиц разного вида огнестрельного оружия и составные части к нему.

Суд первой инстанции приговорил гражданина к 3 годам лишения свободы, однако уволил его от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года.

Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора решение районного суда по части освобождения от отбывания наказания с испытанием отменено.

В прокуратуре напомнили, что, согласно действующему законодательству, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно сдаст оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в полицию (ч. 3 ст. 263 УК Украины).

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суд оружие Черновцы

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