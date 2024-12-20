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Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена — Минюст

15:52, 20 декабря 2024
В Минюсте заявили, что на время отсутствия доступа к реестрам исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.
Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена — Минюст
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Министерство юстиции Украины сообщило, что в результате целенаправленной кибератаки на государственные реестры Украины временно приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, в том числе работа автоматизированной системы исполнительного производства, в которую исполнителями вносятся сведения обо всех принятых решениях в исполнительном производстве.

«До возобновления работы автоматизированной системы исполнительного производства все территориальные органы государственной исполнительной службы готовы обеспечить выполнение возложенных задач и не допускать нарушения прав сторон в исполнительном производстве», - заявили в Минюсте.

Также там подчеркнули, что на время отсутствия доступа к реестрам исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве (открытие исполнительных производств по исполнительным документам, подлежащим немедленному исполнению, наложение/снятие ареста на денежные средства должников, проверка имущественного состояния должников за их местонахождением, перечисление взысканных средств взыскателям, и т.п.).

«Наряду с этим, на должном уровне обеспечена коммуникация исполнителей с гражданами.

За получением справочно-консультативной помощи граждане могут обращаться на телефонную горячую линию органов государственной исполнительной службы по телефону: 0 800 356 917», - добавили в ведомстве.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Вместе с тем, Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

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частный исполнитель госисполнитель АСИП

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