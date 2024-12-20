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Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

15:06, 20 декабря 2024
Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.
Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста
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Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Как отмечено, в связи с самой масштабной внешней кибератакой временно приостановлена ​​работа единых и государственных реестров в системе Минюста.

Регистрация сведений о завещаниях, изменениях в них, отмене завещаний, заведенные наследственные дела, изменения к ним, расторжении наследственных договоров, выданные свидетельства о праве на наследство (в отдельных случаях, в частности, о движимом имуществе и т.п.) и о нотариальном удостоверении доверенностей (в том числе их дубликатов), прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.

Учитывая изложенное, нотариусы в сложившихся условиях обеспечивают совершение таких нотариальных действий как:

  • удостоверение завещаний и доверенностей;
  • выдача свидетельств о праве на наследство;
  • выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;
  • удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;
  • удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу;
  • свидетельство верности перевода документов с одного языка на другой и т.д.

В то же время Минюст отметил, что нотариусы до разрешения сложившейся ситуации временно лишены возможности совершать нотариальные действия, связанные с проверкой сведений, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

Отдельно обращается внимание на положения подпункта 7 пункта 1 Постановления № 164, которые предоставляют нотариусам право совершать нотариальные действия с использованием специальных бланков нотариальных документов с несвоевременным внесением сведений об их расходовании в Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры влияния, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр.

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 Постановления №164 разрешается передача специальных бланков нотариальных документов между нотариусами, в том числе вне нотариального округа, с составлением акта приема-передачи в двух экземплярах, заверенная подписью и печатью одного из нотариусов с наложенными квалифицированными электронными подписями нотариусов или одного из них – для электронной копии) подается (отправляется) государственному предприятию «Национальные информационные системы» или его филиалу в течение двух рабочих дней после составления акта» - подчеркнули в Минюсте.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала письмо Минюста «Об особенностях проведения государственной регистрации актов гражданского состояния и других действий в соответствующей сфере».

Автор: Наталя Мамченко

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