Нотаріуси продовжать посвідчувати заповіти, довіреності та справжність підпису на документах, у тому числі на згоді батьків на виїзд дитини за кордон – роз’яснення Мін’юсту

Територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру – роз’яснення Мін’юсту.

Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Як зазначено, у звʼязку із наймасштабнішою зовнішньою кібератакою тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів у системі Мінʼюсту.

Реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, зміни до них, розірвання спадкових договорів, видані свідоцтва про право на спадщину (в окремих випадках, зокрема, щодо рухомого майна тощо) та про нотаріальне посвідчення довіреностей (у тому числі їх дублікатів), припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей.

З огляду на викладене, нотаріуси в умовах, що склалися, забезпечують вчинення таких нотаріальних дій як:

посвідчення заповітів та довіреностей;

видача свідоцтв про право на спадщину;

видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі на згоді батьків на виїзд дитини за кордон;

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу тощо.

Водночас Мінюст зауважив, що нотаріуси до вирішення ситуації, що склалася, тимчасово позбавлені можливості вчиняти нотаріальні дії, що пов’язані з перевіркою відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Окремо звертається увага, на положення підпункту 7 пункту 1 Постанови № 164, які надають нотаріусам право вчиняти нотаріальні дій з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів з несвоєчасним внесенням відомостей щодо їх витрачання до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

«З огляду на ситуацію, яка склалася, територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру.

Додатково зазначаємо, що відповідно до підпункту 6 пункту 1 Постанови №164 дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою одного з нотаріусів копія якого (з накладеними кваліфікованими електронними підписами нотаріусів або одного з них – для електронної копії) подається (надсилається) державному підприємству «Національні інформаційні системи» або його філії протягом двох робочих днів після складення акта» - підкреслили у Мінюсті.

Також раніше «Судово-юридична газета» публікувала лист Мінюсту «Про особливості проведення державної реєстрації актів цивільного стану та інших дій у відповідній сфері».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.