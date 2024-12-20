У Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів

З огляду на тимчасове припинення доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на сьогодні може здійснюватися повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нотаріальні дії, які не потребують доступу до реєстрів для перевірки відомостей з них, будуть здійснюватися у паперовому вигляді державними та приватними нотаріусами – на період до відновлення роботи реєстрів. Про це повідомила віцепремʼєр з питань євроінтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час брифінгу 20 грудня щодо безпрецедентної кібератаки на державні реєстри.

Міністерство юстиції за підписом першого заступника міністра Миколи Кучерявенка 20 грудня видало лист «Про особливості проведення державної реєстрації актів цивільного стану та інших дій у відповідній сфері» у зв’язку з тимчасовим припиненням доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мінюст, зокрема до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Що пояснив Мінюст

Як зазначає Мінюст, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» внесення відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях.

Відомості, зазначені в актових записах про народження особи та її походження, шлюб, смерть, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад на паперових носіях та в електронному вигляді, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з дня надходження актового запису до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Процедура проведення державної реєстрації актів цивільного стану визначена Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила), з урахуванням особливостей її проведення.

Так, пунктом 15 глави 1 розділу II Правил, яка регулює відносини, пов’язані з державною реєстрацією актів цивільного стану у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що за тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заява про державну реєстрацію акту цивільного стану подається, а актовий запис цивільного стану складається в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цього актованого запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актового запису цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому пунктом 4.5 розділу IV Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 25 липня 2008 року за № 691/15382, за винятком внесення до Реєстру позначки «Архівний».

У графі «Для відміток» паперового носія такого актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до державної реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру, та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) з подальшим обов’язковим внесенням його до відповідних даних Реєстру.

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюється відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Додатково зазначаємо, що за тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян для подання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу свідоцтва використовуються їх паперові форми, передбачені додатками до Правил та Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793.

Відносини, пов’язані з видачею документів про державну реєстрацію актів цивільного стану врегульовано у розділі ІV Правил, що передбачає повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

З огляду на тимчасове припинення доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на сьогодні може здійснюватися повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

«Прошу терміново довести до відома відділів державної реєстрації актів цивільного стану та виконавчих органів виконавчих органів сільських, селищних та міських рад відповідну інформацію для врахування в подальшій роботі.

Про відновлення доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян буде поінформовано додатково» - зазначив перший заступник міністра.

Автор: Наталя Мамченко

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