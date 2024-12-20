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Робота автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинена — Мін’юст

15:52, 20 грудня 2024
У Мін’юсті заявили, що на час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.
Робота автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинена — Мін’юст
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Міністерство юстиції України повідомило, що внаслідок цілеспрямованої кібератаки на державні реєстри України, тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, в тому числі роботу автоматизованої  системи виконавчого провадження, до якої виконавцями вносяться відомості про всі прийняті рішення у виконавчому провадженні.

«До відновлення роботи автоматизованої системи виконавчого провадження всі територіальні органи державної виконавчої служби готові забезпечити виконання покладених завдань та не допускати порушення прав сторін у виконавчому провадженні», - заявили у Мін’юсті.

Також там наголосили, що на час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження (відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, накладення/зняття арешту на грошові кошти боржників, перевірка майнового стану боржників за їх місцезнаходженням, перерахування стягнутих коштів стягувачам, тощо).

«Поряд з цим, на належному рівні забезпечено комунікацію виконавців з громадянами.

За отриманням довідково-консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну «гарячу лінію» органів державної виконавчої служби за телефоном: 0 800 356 917», - додали у відомстві.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Крім того, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Додамо, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Разом з тим, Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

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приватний виконавець держвиконавець АСВП

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