Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Будівля Дружківського міського суду Донецької області, джерело фото: Судова влада

Вища рада правосуддя 19 грудня 2024 року змінила територіальну підсудність справ Дружківського міського суду Донецької області і Артемівського міськрайонного суду (місто Бахмут).

Відповідно до рішення Ради правосуддя, територіальна підсудність справ обох судів буде змінена з 6 січня 2025 року.

Втім розгляд питання про зміну підсудності запам’ятається не стільки самим рішення ВРП, скільки емоціями, які вирували під час засідання Ради.

Подання голови Верховного Суду про зміну територіальної підсудності справ обох судів надійшло до ВРП ще 25 листопада.

Підставою для подання стало рішення зборів суддів Дружківського міського суду від 8 жовтня, на якому було прийняте рішення звернутися до ВС, ВРП та ДСА з проханням про зміну територіальної підсудності справ суду.

Рішення зборів суддів було обумовлено погіршенням ситуації з безпекою у регіоні – лінія фронту знаходиться у 18 км від міста Дружківка, а в саме місто час від часу прилітають ворожі ракети та авіаційній бомби.

Слід зазначити, що у штаті Дружківського міського суду станом на грудень перебувало 19 суддів.

Однак лише 5 з них є власне суддями Дружківського міського суду, тоді як абсолютна більшість його суддів – 14, є суддями Артемівського міськрайонного суду, які були відряджені у Дружківку після того як 21 жовтня 2022 року була змінена підсудність справ Артемівського міськрайонного суду.

Через таку диспропорцію, як зазначив вже під час засідання ВРП голова Ради правосуддя Григорій Усик, ще у 2023 році було помітно, що в колективі суду склалися напружені відносини.

Як повідомив 19 грудня голова Дружківського міського суду Володимир Лебеженко, для зміни підсудності справ суду наразі немає підстав. Він зазначив, що інформація, викладена в поданні голови ВС, «частково не відповідає дійсності».

Володимир Лебеженко розповів, що насправді обстріли міста Дружківка відбуваються вкрай рідко – 1-2 рази на місяць.

«У місті працюють органи державної і місцевої влади, міська військова адміністрація, правоохоронні органи, підприємства, заклади охорони, є транспортне сполучення з іншими регіонами, працюють магазини, банки тощо. В місті є багато цивільних громадян, примусової евакуації населення немає. Дружківка наразі не відноситься до території, де ведуться активні бойові дії, вона відноситься тільки до території можливих бойових дій», - повідомив Володимир Лебеженко.

Голова суду додав, що в суді є світло, Інтернет, можливість проведення відео конференцій, є генератор, нова оргтехніка, мобільне укриття біля суду, а також цілодобова охорона будівлі суду.

Також Володимир Лебеженко повідомив, що Дружківський суд наразі є найбільшим місцевим загальним судом Донецької області, в якому працюють 19 суддів та 73 працівника апарату суду.

При цьому Дружківському суду підсудні справи ще чотирьох судів, які припинили здійснення правосуддя у минулі роки.

«Проблем від зміни територіальної підсудності справ буде більше, ніж користі. Виникнуть питання по строках розгляду справ», - розповів Володимир Лебеженко.

До того ж, за словами голови суду, ситуація з безпекою у місті Кривий Ріг, на один з судів якого власне й пропонувалося змінити підсудність справ Дружківського суду, є навіть гіршою, ніж у Дружківці.

«А чим ситуація у Кривому Розі краще? Там теж регулярно відбуваються ракетні прильоти. 6 грудня було влучання у будівлю Дніпровського апеляційного суду», - додав Володимир Лебеженко.

Голову суду підтримали також ТУ ДСА в Донецькій області та Донецька обласна прокуратура. Заступник обласної прокурори, зокрема, повідомив, що зміна підсудності справ Дружківського суду може вплинути на розумні строки розгляду справ та ускладнить підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях.

Також Володимир Лебеженко повідомив, що судді Дружківського міського суду насправді не зверталися до голови ВС з проханням змінити територіальну підсудність справ суду – це зробили виключно судді Артемівського міськрайонного суду, які мають більшість у суді.

«Наголошую, що судді Дружківського суду не зверталися до голови ВС з таким проханням, а зверталися судді саме Артемівського суду. Позиція суддів Артемівського міськрайонного суду є відверто маніпулятивною, оскільки вони переслідують власні інтереси, а саме хочуть покинути Донецьку область та переїхати поближче до місць, де наразі проживають їх близькі», - розповів Володимир Лебеженко.

При цьому голова суду не заперечив проти зміни підсудності та відрядження суддів саме Артемівського міськрайонного суду.

«Але майже 2 300 справ, підсудних Артемівському суду, мають «йти за суддями», тобто передаватися в той суд, на який буде змінена підсудність справ їх суду», - додав Володимир Лебеженко.

Позицію суддів Артемівського міськрайонного суду представляла на засіданні ВРП суддя Лілія Хомченко.

«Ми вважаємо, що настав час змінити підсудність справ суду. Відбуваються обстріли міста, є прильоти авіабомб, ракет. У будь-який момент можуть виникнути проблеми з виїздом з Дружківки, адже траси навколо міста поступово перекриваються. Більше тижня у місті відсутнє водопостачання. Наші близькі особи дійсно проживають у Дніпрі. Вважаємо, що доцільне було б змінити територіальну підсудність справ Дружківського суду, а потів відрядити нас в найближчі до міста Дніпро суди, наприклад, у місто Кам’янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області», - розповіла Лілія Хомченко.

«Судді Артемівського суду прагнуть за будь-яких підстав та будь-якою ціною перевестися поближче до своїх родин», - відреагував на це Володимир Лебеженко.

У свою чергу голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив, що у країні йде війна і зараз «усім важко».

«Дуже прикро, що судді, які в таких складних умовах здавалося б раніше змогли об’єднатися, тепер не можуть порозумітися. Як я бачу, єдності тепер немає. Працюючи в одному суді, судді розділяють себе на одних та інших, одні - «за», інші «проти». Але ж рішення зборів суддів суду було. Мною рішення теж прийняте. Тепер потрібно визначитися Раді правосуддя», - зазначив Станіслав Кравченко.

Між ділом з’ясувалося, що перевести суддів з Дружківського суду безпосередньо у місто Дніпро або у найближчі до нього суди, фізичної можливості вже немає, оскільки в ці суди раніше були відряджені судді інших судів Донецької області.

У підсумку Вища рада правосуддя вирішила змінити територіальну підсудність справ Дружківського міського суду на Довгинцівський райсуд міста Кривого Рогу, а підсудність справ Артемівського міськрайонного суду на Жовтневий районний суду міста Кривого Рогу.

Тепер буде вирішуватися питання з відрядженням суддів вказаних судів до міста Кривого Рогу.

Нагадаємо, що як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», восени схожа ситуація виникла у колективі суду Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області. Хоча збори суддів вказаного суду тоді висловилися проти зміни територіальної підсудності справ суду, Вища рада правосуддя все ж підтримала голову суду, який наполягав на зміні підсудності справ суду через складну ситуацію з безпекою у місті.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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