Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Джерело фото - Костянтинівська міська військова адміністрація

Вища рада правосуддя 10 жовтня 2024 року змінила територіальну підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду.

З 21 жовтня справи Костянтинівського міськрайонного суду буде розглядати Бабушкінський райсуд міста Дніпропетровська.

«Судово-юридична газета» вже детально розповідала про складну ситуацію, яка склалася у колективі Костянтинівського міськрайонного суду.

Нагадаємо, що 1 жовтня з поданням про зміну територіальної підсудності справ суду до Вищої ради правосуддя звернувся голова Верховного Суду Станіслав Кравченко. Раніше до голови ВС за власною ініціативою звернувся голова Костянтинівського міськрайонного суду Андрій Міросєді.

Однак проблем виникла у зв’язку з тим, що абсолютна більшість суддів Костянтинівського міськрайонного суду виступила проти зміни територіальної підсудності справ суду. Всього в суді наразі є 10 суддів, але одна з суддів вже тимчасово відряджена в інший суд.

Хоча постійно в суді здійснює правосуддя лише одна суддя – Ольга Леміщенко, судді суду зазначили, що зміна підсудності призведе до звільнення десятків працівників апарату суду та ускладнить роботу органів досудового розслідування та правопорядку, які працюють на прифронтовій території.

Через зазначену позицію колективу суду 3 жовтня Вища рада правосуддя вирішила відкласти розгляд питання про зміну підсудності та попросила провести збори суддів з цього приводу, щоб остаточно була зрозуміла позиція колективу.

Як повідомив 10 жовтня заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, збори суддів Костянтинівського міськрайонного суду дійсно відбулися, але абсолютна більшість суддів виступила проти зміни територіальної підсудності справ суду. Також до ВРП надійшов аналогічний за змістом лист від працівників апарату суду.

Така позиція колективу суду викликала незадоволення голови ВС Станіслава Кравченка.

«Моя позиція – потрібно змінити підсудність справ суду. Цей час вже настав. За останні дні у місті Костянтинівка зафіксовані влучання авіабомб в адміністративні будівлі. Припинена або обмежена робота низки державних та комунальних установ, навіть поліції. Є проблеми з водопостачанням. У місті діє комендантська година з 15:00 до 11:00», - розповів Станіслав Кравченко.

Голова суду Андрій Міросєді також розповів про погіршення ситуації з безпекою у Костянтинівці.

«У місті зруйновані будівля міськради, пошта. Робота більшості суддів у дистанційному режимі – це фріланс, а не здійснення правосуддя. Мені місцева військово-цивільна адміністрація також повідомила, що вже час зачиняти суд, бо може прилетіти у будь-який момент», - зазначив голова суду.

Втім, член ВРП Тетяна Бондаренко зазначила, що рішення зборів суддів суду щодо недоцільності зміни територіальної підсудності справ суду все ж є, і з цим щось потрібно робити.

«Але є і моє подання! Мені що, дебати з колективом суду проводити?!», - відреагував Станіслав Кравченко.

У підсумку, усі 14 присутніх членів ВРП проголосували за зміну підсудності справ Костянтинівського міськрайонного суду з 21 жовтня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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