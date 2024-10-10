НАТО проведе масштабні ядерні навчання

НАТО з понеділка розпочне масштабні ядерні навчання Steadfast Noon із 60 літаками та 2000 військовими

Джерело фото: Freepik

У понеділок НАТО стартує з масштабними ядерними навчаннями Steadfast Noon, до яких залучать близько 60 літаків і 2000 військовослужбовців із 13 країн. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в Лондоні, повідомляє «Європейська правда».

Серед учасників навчань будуть винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52. Рютте підкреслив важливість зміцнення оборони в умовах світової нестабільності: «У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу».

Навчання пройдуть переважно на території Великої Британії, Північного моря, Бельгії та Нідерландів. Попри масштабність заходів, бойова зброя не буде використана — військові відпрацьовуватимуть місії з імітацією перевезення ядерних боєголовок.

Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.