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НАТО проведе масштабні ядерні навчання

19:30, 10 жовтня 2024
НАТО з понеділка розпочне масштабні ядерні навчання Steadfast Noon із 60 літаками та 2000 військовими
НАТО проведе масштабні ядерні навчання
Джерело фото: Freepik
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У понеділок НАТО стартує з масштабними ядерними навчаннями Steadfast Noon, до яких залучать близько 60 літаків і 2000 військовослужбовців із 13 країн. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в Лондоні, повідомляє «Європейська правда».

Серед учасників навчань будуть винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52. Рютте підкреслив важливість зміцнення оборони в умовах світової нестабільності: «У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу».

Навчання пройдуть переважно на території Великої Британії, Північного моря, Бельгії та Нідерландів. Попри масштабність заходів, бойова зброя не буде використана — військові відпрацьовуватимуть місії з імітацією перевезення ядерних боєголовок.

Навчання триватимуть близько двох тижнів.

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НАТО

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