НАТО проведет масштабные ядерные учения

НАТО с понедельника начнет масштабные ядерные учения Steadfast Noon с 60 самолетами и 2000 военными.

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В понедельник НАТО стартует с масштабными ядерными учениями Steadfast Noon, к которым привлекут около 60 самолетов и 2000 военнослужащих из 13 стран. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Лондоне, сообщает «Европейская правда».

Среди участников учений будут истребители F-35A и бомбардировщики B-52. Рютте подчеркнул важность укрепления обороны в условиях мировой нестабильности: «В неуверенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу».

Учения пройдут преимущественно на территории Великобритании, Северного моря, Бельгии и Нидерландов. Несмотря на масштабность мероприятий, боевое оружие не будет использовано - военные будут отрабатывать миссии с имитацией перевозки ядерных боеголовок.

Учения продлятся около двух недель.

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