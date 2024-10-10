НАТО проведет масштабные ядерные учения

В понедельник НАТО стартует с масштабными ядерными учениями Steadfast Noon, к которым привлекут около 60 самолетов и 2000 военнослужащих из 13 стран. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Лондоне, сообщает «Европейская правда».
Среди участников учений будут истребители F-35A и бомбардировщики B-52. Рютте подчеркнул важность укрепления обороны в условиях мировой нестабильности: «В неуверенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу».
Учения пройдут преимущественно на территории Великобритании, Северного моря, Бельгии и Нидерландов. Несмотря на масштабность мероприятий, боевое оружие не будет использовано - военные будут отрабатывать миссии с имитацией перевозки ядерных боеголовок.
Учения продлятся около двух недель.
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